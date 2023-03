The Avengers film stasera in tv 30 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

The Avengers è il film stasera in tv giovedì 30 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Avengers film stasera in tv: cast

USCITO IL: 25 aprile 2012

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2012

REGIA: Joss Whedon

CAST: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Lou Ferrigno, Jenny Agutter, Walter Perez, Rashmi Rustagi, Evan Kole

DURATA: 140 Minuti

The Avengers film stasera in tv: trama

Nick Fury, capo dell’organizzazione governativa S.H.I.E.L.D., è stato chiamato dai suoi uomini in un laboratorio dove sono in corso dei test su uno strumento in grado di comunicare con altri mondi e che dispone di una quantità energetica pressoché infinita. Lo strumento fu trovato negli anni ’40 da Howard Stark, padre di Tony Stark (Iron Man). I test stanno rivelando delle incongruenze e mentre Nick Fury insieme al collaboratore dott. Erik Selvig cercano di capire il funzionamento dello strumento, da esso vengono emesse delle radiazioni che creano una porta attraverso la quale passa Loki, fratello del Dio Thor, che armato di uno scettro uccide le guardie e piega al suo volere il dott. Selvig e l’agente Clint Barton (Occhio di Falco).

La sopravvivenza del mondo è a rischio e Nick Fury si trova ad aver bisogno di una squadra che salvi il pianeta dal disastro. Inizia così a reclutare da un capo all’altro della terra, un gruppo di persone straordinarie per proteggere la Terra: i Vendicatori. Il team è formato dal super-soldato Steve Rogers (Capitan America), dal genio in armatura Tony Stark (Iron Man), dal dio Thor, dallo scienziato mutaforma Bruce Banner (Hulk) e dagli agenti S.H.I.E.L.D. Natasha Romanoff (Vedova Nera) e Clint Barton (Occhio di Falco). Una volta riunita la squadra, Nick Fury dovrà convincere i supereroi a collaborare insieme e unire le forze contro il pericoloso Loki..

The Avengers film stasera in tv: curiosità

Nella linea dei film del Marvel Cinematic Universe, è la sesta pellicola e ultima della cosiddetta Fase Uno.

Oltre ai film standalone dedicati a ogni singolo supereroe, sono stati fatti tre sequel: Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity War e Avengers Endgame, quest’ultimo uscito al cinema proprio in questi giorni. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

A fronte di un budget speso di 220 milioni di dollari, il film ne ha incassati oltre 1 miliardo e mezzo in tutto il mondo piazzandosi al sesto posto come maggior incasso della storia del cinema.

The Avengers streaming

The Avengers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Avengers film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili