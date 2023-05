Il Premio film stasera in tv 28 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Premio è il film stasera in tv domenica 28 maggio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Premio film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 6 dicembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Alessandro Gassmann

CAST: Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Matilda De Angelis, Erica Blanc, Andrea Jonasson, Marco Zitelli

DURATA: 100 Minuti

Il Premio film stasera in tv: trama

Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) è un noto scrittore di fama internazionale. Insignito del più ambito Premio per la letteratura, deve raggiungere Stoccolma, Sala dei concerti, per la cerimonia di consegna dei premi Nobel. Passamonte però ha un terrore atavico per l’aereo. Per questo convince il fidato assistente Rinaldo (Rocco Papaleo) ad accompagnarlo in un lunghissimo viaggio in auto per raggiungere la penisola scandinava.

Inaspettati compagni di viaggio sono i figli del vecchio scrittore, entrambi in cerca di una svolta. Oreste (Alessandro Gassmann) è un ex campione olimpionico che gestisce una palestra sull’orlo del fallimento. Lucrezia (Anna Foglietta) è una blogger nevrotica e inconcludente. Durante le numerose tappe di questo viaggio pieno di imprevisti, il gruppo incontrerà curiosi personaggi che metteranno ironicamente in discussione le certezze dei protagonisti. Una opportunità di conoscere meglio se stessi e chi ci è vicino. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il Premio film stasera in tv: curiosità

Il Premio è il terzo film da regista di Alessandro Gassmann, che ha esordito dietro la macchina da presa con Razzabastarda nel 2012.

Wrongonyou (Marco Zitelli) è al suo debutto come attore. E’un musicista romano. Ha pubblicato alla fine del 2016 l’ep The Mountain Man e ha girato l’Italia con un lungo tour estivo. Ha collaborato al brano Birth di Dardust che lo ha ospitato a Londra il 26 novembre 2017 nel suo tour Gran Finale. Sta lavorando al suo primo album, registrato a Los Angeles con Michele Canova, anticipato dal singolo I Don’t Want to Get Down.

Il Premio streaming

Il Premio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

