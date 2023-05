Ma cosa ci dice il cervello film stasera in tv 28 maggio: cast, trama, streaming

Ma cosa ci dice il cervello è il film stasera in tv domenica 28 maggio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ma cosa ci dice il cervello film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Riccardo Milani

CAST: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Ricky Memphis, Emanuele Armani, Giampaolo Morelli, Chiara Luzzi, Alessandro Roia, Carla Signoris

DURATA: 100 Minuti

Ma cosa ci dice il cervello film stasera in tv: trama

Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero, gli impegni scolastici di sua figlia Martina e gli sfottò della sua esuberante mamma (Carla Signoris). Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi “Fantastici 5” (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Ma cosa ci dice il cervello recensione

Torna al cinema la coppia di Come un Gatto in Tangenziale, Riccardo Milani e Paola Cortellesi, in una graffiante commedia. I ritmi e i tempi sono perfetti; la comicità si fonda su una profonda ricerca dell’uso della parola evitando lo schema delle solite e facili battute e gag comiche.

La trama è interessante sullo stile dell’action di una spy story con uno sguardo critico sulle varie tipoligie di difetti di un paese intorpidito dal malcostume. Tuttavia questo Paese è anche ricco di tante Giovanne: medici, insegnanti, allenatori e infermieri che conservano un senso del dovere encomiabile nella quotidiana lotta contro una miriade di comportamenti scorretti. La Cortellesi è splendida nei panni di Giovanna la protagonista, ma tutto il cast per la verità è strepitoso: dall’insegnante bullizzato (Stefano Fresi) all’hostess fricchettona (Claudia Pandolfi), dalla pediatra (Lucia Mascino) vessata dalla tuttologa di turno all’allenatore di una squadra di pulcini (Vinicio Marchioni) costretto a destreggiarsi tra insulti e testate per arginare la maleducazione di genitori sempre più arroganti. Film assolutamente consigliato.

Ma cosa ci dice il cervello streaming

Ma cosa ci dice il cervello streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ma cosa ci dice il cervello film stasera in tv: trailer

