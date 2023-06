The Good Doctor 6 trama episodi 31 maggio 2023

The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione mercoledì 31 maggio 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 episodio 15 Vecchi amici. Il dottor Jared Kalu torna inaspettatamente al San Bonaventure come medico personale di un miliardario. Shaun, che conosce i trascorsi di Kalu e sa quanto sia capace, propone al suo vecchio amico di tornare a lavorare al San Bonaventure. Kalu accetta di buon grado. Durante una cena con Kalu e Lea, Shaun riceve una brutta sorpresa: un uomo gli comunica di essere stato accusato di negligenza.

The Good Doctor 6 episodio 16 The Good Lawyer. Puntata che presenta la serie spin-off “The Good Lawyer” con Kennedy McMann nel ruolo di Joni DeGroot, una giovane e brillante avvocata affetta da disturbo ossessivo compulsivo. Shaun viene denunciato per aver preso la decisione di amputare una mano a Bob Patton durante il primo soccorso dopo un incidente, e deve subire un processo. L’avvocato del querelante sostiene che il dottor Murphy abbia valutato male la situazione e chiede un risarcimento economico e la supervisione al lavoro di Shaun per almeno sei mesi. Per poter affrontare il processo il dottor Glassman accompagna Shaun dal suo avvocato di fiducia: Janet Stewart. Durante il primo appuntamento però Shaun incontra Joni, una ragazza con un disturbo ossessivo compulsivo, che lavora nello studio di Janet. Dopo aver riconosciuto in Joni il D O C e visto in lei grandi capacità, contro ogni parere contrario Shaun decide di affidare a Joni la sua difesa. La giovane inesperta sarà in grado di vincere la causa?

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

