Una donna in carriera film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, cast, streaming

Una donna in carriera è il film stasera in tv martedì 25 luglio 2023 in seconda prima serata su Rete 4. La pellicola ha ricevuto ben sei nomination agli Oscar: miglior film, regia, attrice protagonista, Melanie Griffith, attrice non protagonista, Sigourney Weaver e Joan Cusack, mentre l’Oscar è arrivato per la migliore canzone originale (Let the River run). Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una donna in carriera film stasera in tv: cast

Il cast è composto da Harrison Ford, Philip Bosco, Joan Cusack, Oliver Platt, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Nora Dunn, Sigourney Weaver, Melanie Griffith, Olympia Dukakis. La regia è di Mike Nichols.

Una donna in carriera film stasera in tv: trama

Tess McGil ha il senso degli affari nel sangue, ma provenire da Staten Island con un titolo di studio conseguito alla scuola serale non è precisamente il biglietto da visita migliore per sfondare alla Wall Street investment bank di Manhattan. Trasferita nell’ufficio di una potente manager, Katharine Parker, Tess crede di aver trovato finalmente un capo in grado di apprezzarla. Incoraggiata a condividere le proprie idee, la giovane suggerisce a Katharine un affare che potrebbe fruttare milioni di dollari. Di tutta risposta, l’amichevole boss, evidentemente colpita, prima le dice che le alte sfere non approvano, poi le soffia l’affare. Ma, complice una brutta caduta sugli sci dell’ignobile manager, Tess, approfittando della sua assenza, mette in atto la sua vendetta e, nel compiere la missione, troverà anche l’amore.

Una donna in carriera streaming

Una donna in carriera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una donna in carriera film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=jihzrxq5L8A

