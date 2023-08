Caccia al tesoro film stasera in tv 27 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Caccia al tesoro è il film stasera in tv domenica 27 agosto 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Caccia al tesoro film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 novembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Carlo Vanzina

CAST: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Christiane Filangieri, Serena Rossi, Gennaro Guazzo

DURATA: 90 Minuti

Caccia al tesoro film stasera in tv: trama

Domenico Greco (Vincenzo Salemme) è un attore di teatro sommerso dai debiti, costretto a vivere nell’appartamento della cognata Rosetta (Serena Rossi), vedova di suo fratello e con un figlio di nove anni malato di cuore. Per salvare il bambino serve un intervento chirurgico che è possibile fare solo in America. Ma l’operazione costa 160 mila euro. Per raccogliere il denaro necessario madre e zio si inginocchiano di fronte all’altare di San Gennaro chiedono un intervento miracoloso del Santo. San Gennaro risponde… dando loro l’autorizzazione di prendere uno dei gioielli della sua Mitra custodita insieme al famoso Tesoro nella cripta della chiesa. In realtà, a dare voce a San Gennaro è il posteggiatore del parcheggio fuori la chiesa che dà via libera agli automobilisti. Partono per una Caccia al tesoro che li porterà da Napoli, a Torino, fino a Cannes in Costa Azzurra ma… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Caccia al tesoro film stasera in tv: curiosità

Inizialmente, la pellicola doveva intitolarsi La banda dei miracoli.

Per Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso si tratta del sesto film che hanno girato insieme dopo L’amico del cuore (1998), Amore a prima vista (1999), A ruota libera (2000), …e fuori nevica! (2014) e Se mi lasci non vale (2015).

Le musiche del film sono state composte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

Caccia al tesoro streaming

Caccia al tesoro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Caccia al tesoro film stasera in tv: trailer

