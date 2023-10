Titanic, un’emozione lunga 20 anni: recensione

Era il 1997 quando James Cameron, dopo anni di studi approfonditi e tantissime immersioni, riportava “a galla” il Titanic con un film che è entrato nella storia, sia per incassi sia per il numero di statuette vinte agli Oscar di quell’anno: furono 11, un record che solo Ben Hur prima e Il signore degli anelli – Il ritorno del re poi hanno raggiunto. SCOPRI LE CURIOSITA’ SUL FILM

Titanic: al cinema il film in 3D

Il film è già riuscito nelle sale in precedenza, in particolare nel 2012 in occasione del centenario del tragico affondamento della nave riedito in versione 3D. La riedizione è a cura dello stesso Cameron, pioniere nelle tecniche tridimensionali. Basti solo pensare all’innovazione portata al mondo del cinema con il film Avatar, il primo girato interamente con telecamere 3D HD brevettate dallo stesso regista. E chi più di Cameron poteva rendere un film epico come Titanic altrettanto ben post prodotto in 3 dimensioni, rendendolo attuale e godibile nonostante non sia nuovo?

La pellicola, infatti, è magistralmente ricreata in 3D, dando una profondità realistica all’immagine. Questo porta lo spettatore a vivere con ancor più pathos ed empatia il film e l’intero affondamento di ben 2 ore. Il tutto senza mai stancarsi gli occhi, nonostante gli occhialini appositi, ne annoiarsi.

Titanic: trama

La storia la conosciamo tutti: siamo durante la prima traversata dell’inaffondabile Titanic. La giovane di prima classe Rose, promessa sposa al ricchissimo Caledon Hockely, si innamora di Jack Dawson. Quest’ultimo è un ragazzo semplice ma profondo di terza classe, povero di soldi ma estremamente ricco di dolcezza e avventure. La loro storia d’amore è però ostacolata dall’inevitabile inabissamento della “nave dei sogni” dopo lo scontro con un iceberg.

Titanic: recensione

I personaggi prendono spessore e dinamicità fin dai primi minuti di film, grazie alla direzione di James Cameron ma anche alle doti recitative del cast, che annovera tra le sue fila Leonardo DiCaprio (all’epoca nomination all’Oscar per Buon compleanno Mr Grape), Kate Winslet (allora candidata all’Oscar per Titanic e Ragione e sentimento e vincitrice dell’ambita statuetta alla sua sesta nomination per The reader), Billy Zane, Gloria Stuart (candidata all’Oscar proprio nei panni di Rose da anziana) e Kathy Bates (premio Oscar per l’interpretazione della terribile Annie Wilkes di Misery non deve morire).

Titanic si riconferma come uno dei migliori film di Hollywood. Con le sue ricostruzioni perfette dei dettagli della nave, per i personaggi e le loro storie, la fotografia, gli effetti speciali, la colonna sonora coinvolgente. E noi di Cube Magazine vi consigliamo di correre a vederlo in 3D, se ancora non l’aveste fatto.

Titanic: trailer