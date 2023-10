Per Elisa Il caso Claps arriva stasera in tv martedì 24 ottobre 2023 in onda in prima serata su Rai 1. La miniserie con protagonisti Ludovica Ciaschetti e Gianmarco Saurino racconta uno dei casi di cronaca nera più dibattuti: l’omicidio della sedicenne Elisa Claps. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Per Elisa Il caso Claps prima puntata: trama e anticipazioni 24 ottobre 2023

Per Elisa Il caso Claps trama prima puntata. Potenza, 12 settembre 1993, domenica mattina. Elisa Claps esce di casa con l’amica Eliana per andare a messa alla chiesa della Santissima Trinità, dove incontra Danilo Restivo. Da quel momento nessuno avrà più sue notizie. Danilo Restivo torna a casa in ritardo, stravolto, con una ferita sulla mano. I fratelli di Elisa, Gildo e Luciano, insieme agli amici e alla fidanzata di Gildo, Irene, la cercano ovunque invano. Danilo Restivo ammette di aver incontrato Elisa, ma suo padre Maurizio interrompe bruscamente il confronto del figlio con Gildo. Il comportamento di Danilo appare sempre più sospetto. Il padre lo manda a Napoli.

Per Elisa Il caso Claps streaming

Per Elisa Il caso Claps streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per Elisa Il caso Claps: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Per Elisa Il caso Claps basta andare sull’hashtag ufficiale #PerElisaIlcasoClaps, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Per Elisa Il caso Claps segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Per Elisa Il caso Claps: link utili