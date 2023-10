Bastille Day Il Colpo Del Secolo film stasera in tv 27 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Bastille Day Il Colpo Del Secolo è il film stasera in tv venerdì 27 ottobre 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Bastille Day Il Colpo Del Secolo film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 13 luglio 2016

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: James Watkins

CAST: Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Le Bon

DURATA: 92 Minuti

Bastille Day Il Colpo Del Secolo film stasera in tv: trama

Siamo in una Parigi dilaniata dai conflitti sociali e costantemente minacciata dal terrorismo di ogni specie. Un giovane uomo americano, Michael Mason, vive di espedienti nella capitale francese; è un mago del furto ed un giorno scippa la borsa ad una parigina in lacrime (Zoe), convinto che custodisca qualcosa di grande valore. La borsa in verità contiene una bomba con cui la giovane donna in lacrime avrebbe dovuto far saltare il quartier generale del Partito Nazionalista Francese.

Michael si vede costretto a fuggire dalla polizia francese, dai terroristi ed anche dalla CIA, ed incontra Sean Briar, agente CIA caduto in disgrazia per problemi di rispetto delle regole e il coinvolgimento in episodi di compiacenze. I duo trovano un punto di contatto proprio nel loro carattere ribelle e intraprenderanno una lotta contro nemici comuni. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Bastille Day Il Colpo Del Secolo film stasera in tv: curiosità

Il protagonista Idris Elba canta il brano The Road Less Traveled che si sente nei titoli di testa e di coda del film.

L’attrice canadese Charlotte Le Bon ha rimpiazzato Adèle Exarchopoulos nel ruolo di Zoe Naville. Infatti la Exarchopoulos, scelta originariamente, rifiutò la parte per partecipare invece a Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn.

Bastille Day Il Colpo Del Secolo streaming

Bastille Day Il Colpo Del Secolo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Bastille Day Il Colpo Del Secolo film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili