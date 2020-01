Mary Poppins è il film stasera in tv giovedì 2 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mary Poppins film stasera in tv: cast

GENERE: Fantasy

ANNO: 1964

REGIA: Robert Stevenson, Hamilton Luske

CAST: Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Karen Dotrice, Matthew Garber, Hermione Baddeley, Elsa Lanchester, Reginald Owen, Reta Shaw, Ed Wynn, Arthur Treacher

DURATA: 140 Minuti

Mary Poppins film stasera in tv: trama

Immortale pellicola targata 1964 con protagonista una straripante Julie Andrews, Oscar come migliore attrice protagonista. Il film ottenne anche altre 4 statuette: musiche, canzone, montaggio ed effetti speciali. Londra, sul finire dell’Ottocento. Dal cielo fumoso una tata atterra con il suo ombrello (evidentemente non stiamo parlando di una tata qualsiasi…) e suona alla porta della famiglia Banks. Resterà per sette giorni e insegnerà ai mortali la cosa più importante: la serenità e l’amore reciproco. Il tutto a ritmo di musica.

Mary Poppins film stasera in tv: curiosità

Molte delle tate nella lunga fila per proporsi alla famiglia Banks erano in realtà uomini vestiti da donna.

Una delle canzoni preferite di Julie Andrews è Stay Awake, in italiano Stiamo svegli. Quando l’attrice scoprì che il brano stava per essere cancellato, scrisse una lettera a P.L. Travers, che subito insistette per farla restare nel film.

Julie Andrews inizialmente ha esitato ad accettare la parte perchè sperava di essere scelta per interpretare Eliza Doolittle in My Fair Lady (1964).

Il fischiettare dell’uccellino riprodotto in animatronic nella sequenza Con un poco di zucchero la pillola va giù è stato eseguito dalla stessa Julie Andrews.

Della storia di Mary Poppins è stato fanno un film che ne racconta la realizzazione, ossia Saving Mr Banks con Tom Hanks e Emma Thompson.

con Tom Hanks e Emma Thompson. Il 27 dicembre 2018 è uscito al cinema il seguito del film con Emily Blunt intitolato Il Ritorno di Mary Poppins.

Mary Poppins streaming

Mary Poppins streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mary Poppins film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=zEHwvx-w5gc

