Halloween 2020 a Mirabilandia: orari, come arrivare, parcheggi

HALLOWEEN 2020 MIRABILANDIA. Da sabato 3 ottobre e per tutti i weekend del mese, compresi il 31 ottobre e il 1 novembre, Mirabilandia festeggia Halloween 2020 con aperture straordinarie del parco, Tunnel dell’Orrore, tantissimi spettacoli e attrazioni per bambini, ragazzi e adulti. Ecco di seguito tutte le informazioni su orari, date, come arrivare e parcheggi. SCOPRI IN DETTAGLIO SPETTACOLI E I TUNNEL HORROR NEL PARCO

Halloween 2020 Mirabilandia: orari

ORARI APERTURA MIRABILANDIA

🎃10:00 – 18:00 nelle giornate 3-4, 10-11, 17-18, 24, 25 ottobre e 1 novembre

🎃10:00 – 22:00 nella giornata 31 ottobre

Halloween 2020 Mirabilandia: come arrivare

IN AUTO

➡Per chi viene da nord: autostrada A14 Bologna/Ancona, uscita Cesena Nord. Proseguire sulla superstrada E45 direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

➡Per chi viene dal centro: autostrada A1 fino a Orte. Proseguire sulla superstrada E45 direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

➡Per chi viene da sud: autostrada A14 Bologna/Ancona, uscita Cesena Nord. Proseguire sulla superstrada E45 direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

➡Per chi viene dalle località costiere della provincia di Rimini: Strada statale 16 Adriatica direzione Ravenna oppure autostrada A14 con uscita Cesena Nord, e superstrada E45 in direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

IN TRENO

Le stazioni ferroviarie principali più vicine al parco sono: Ravenna, Cesena e Rimini, la stazione più vicina a Mirabilandia è Lido Di Savio/Lido Di Classe, collegata al parco da una navetta in concomitanza con gli orari di partenza e arrivo dei principali treni e dalla linea 176. La stazione di Ravenna è collegata al parco dalla linea 176. Per informazioni più dettagliate sugli orari dei treni consultare direttamente il sito di Trenitalia.it.

IN TAXI

🚖radio taxi Cervia (0544 973737) dalla stazione FS Lido di Savio/Lido di Classe

🚖radio taxi Ravenna (0544 33888) dalla stazione FS Ravenna

🚖radio taxi Cesena (0547 610710) dalla stazione FS Cesena

Halloween 2020 Mirabilandia: parcheggi

Il parco divertimenti Mirabilandia dispone di un ampio parcheggio per auto a pagamento situato proprio davanti all’ingresso del parco. Per accedervi basta seguire le indicazioni lungo la strada e pagare all’ingresso. Quindi gli addetti al parcheggio indicheranno dove dirigersi per lasciare l’auto.

Halloween 2020 social

Per commentare in diretta la notte delle streghe, postare le foto di feste e costumi, condividere i momenti da brivido passati, basta andare sull’hashtag #Halloween.

