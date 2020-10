HALLOWEEN 2020 MIRABILANDIA. Cosa fare ad Halloween 2020? I grandi parchi divertimento hanno tante proposte per festeggiare la notte più paurosa dell’anno. Mirabilandia (Ravenna) ha già pronte tante novità e nuovi show dedicati ad Halloween sia per i bambini che per i più grandi. Si parte da sabato 3 ottobre e ogni week end fino al 1 novembre 2020. SCOPRI TUTTO SU #HALLOWEEN

Halloween 2020 Mirabilandia: orari, tunnel, programma per tutto ottobre

Di giorno zucche, mostriciattoli e streghette pasticcione allieteranno tutta la famiglia e tutti i bambini (scopri tutti gli show per bambini). Ma al calar delle tenebre, in aree limitate del parco appariranno zombie famelici, si apriranno tunnel dell’orrore e verranno messi in scena spettacoli da brivido. Tra le novità a Mirabilandia per Halloween 2020 ci saranno zone diverse e nuovissimi tunnel: quelli Horror, dedicati ai più impavidi, e quelli dei Bimbi per la gioia dei piccini. COME ARRIVARE AL PARCO E PARCHEGGI

Halloween 2020 Mirabilandia: Horror Night

HORROR NIGHT A MIRABILANDIA PER HALLOWEEN 2020. Un evento nell’evento, la notte di sabato 31 ottobre il Parco si popola di mostri, zombie e orribili creature pronte a tutto. Cosa vogliono? Vieni a scoprirlo a Zombieville se hai il coraggio!

Halloween 2020 Mirabilandia: orari

Week end 3-4, 10-11, 17-18, 24, 25 ottobre 2020 e 1 novembre 2020: Parco aperto dalle 10 alle 18.

Sabato 31 ottobre 2020 Parco aperto dalle 10 alle 22.

Halloween 2020 Mirabilandia: le zone

SCARY MOVIES. I momenti salienti delle pellicole horror più terrificanti prendono vita davanti ai tuoi occhi, interpretati da attori in carne e ossa. Se il terrore ti dà scampo preparati a scattare i tuoi selfie più agghiaccianti!

Halloween 2020 Mirabilandia: Tunnel bambini

TUNNEL CIRCOBALENO. Rullo di tamburi… bambini siete pronti? Un arcobaleno di creature variopinte e tanta allegria vi faranno rivivere tutta la magia dello “spettacolo più bello del mondo” e di Halloween! Venite a incontrare gli insoliti e divertenti artisti di questo circo molto speciale e, tra funamboli che soffrono di vertigini e domatori titubanti… ne vedrete delle belle!

Halloween 2020 Mirabilandia: Tunnel Horror

LLORONA. Se hai coraggio varca la soglia dell’antro della donna spettro. Un luogo maledetto, pervaso dalle urla raccapriccianti di questo fantasma, condannato a scontare le sue colpe per l’eternità. La sua disperazione e il suo pianto non avranno mai fine, a meno che qualcuno non venga costretto a prendere il suo posto…

MALABOLGIA. Un ingresso misterioso per scendere nell’oltretomba, lungo un tortuoso percorso che ti condurrà nel regno del male. Le anime dei dannati e i loro mostruosi guardiani cercheranno di ghermirti per condurti al cospetto del signore degli inferi. Dovrai trovare la forza di resistergli o il tuo destino sarà segnato.

PSYCO CYRCUS. Ha l’aspetto di un vecchio circo decadente e potrebbe ospitare soltanto clown svogliati e goffi acrobati. Ma nel buio dei suoi labirinti si celano pericolose trappole e si odono grida agghiaccianti. Pare che ai malcapitati spettatori vengano inflitti atroci tormenti… Oserai entrarvi e rischiare di essere catturato?

DEAD TOWN. Sinistre entità sono intrappolate in un luogo dove anche la speranza ha cessato di esistere. Solo un vecchio prete cieco abita qui e racconta di un unico posto sicuro, nel cuore della città fantasma. Dovrai decidere se fidarti di lui.

