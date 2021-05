Purchè finisca bene Basta un paio di baffi: cast, trama, streaming

Purchè finisca bene Basta un paio di baffi è il film stasera in tv domenica 30 maggio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE IL FILM IN TV STREAMING REPLICA

Purchè finisca bene Basta un paio di baffi film stasera in tv: cast

La regia è di Fabrizio Costa. Il cast è composto da Antonia Liskova, Sergio Assisi, Marco Bonini, Euridice Axen, Teresa Saponangelo, Michele De Virgilio, Jun Ichikawa, Claudia Lerro e Francesco Zecca.

Purchè finisca bene Basta un paio di baffi film stasera in tv: trama

Torna su Rai 1 la collana di storie a lieto fine Purchè finisca bene con la replica delle commedie per la tv che raccontano con toni leggeri grandi e piccoli problemi della vita di tutti i giorni. Questa terza stagione della raccolta vedrà tre film in prima visione, tutti per la regia di Fabrizio Costa. Il primo appuntamento è con Basta un paio di baffi. Al centro della storia c’è la passione di Sara per la cucina. Lei vuole diventare un grande chef e l’occasione per mettersi alla prova le viene offerta da Luca, il padrone di un ristorante rimasto senza cuoca: la chef Giada, che era anche la sua fidanzata, infatti lo ha mollato sia nel lavoro che nel privato. E proprio per questo motivo Luca vuole assumere solo un uomo, ma Sara aiutata da un suo amico gay ha già in mente uno stratagemma..

Purchè finisca bene Basta un paio di baffi streaming

Purchè finisca bene Basta un paio di baffi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta i tre film della collana Purchè finisca bene andare sugli hashtag #PurchéfiniscaBene, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

