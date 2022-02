La prima pietra film stasera in tv 3 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

La prima pietra è il film stasera in tv giovedì 3 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La prima pietra film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Rolando Ravello

CAST: Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte, Serra Yilmaz

DURATA: 77 Minuti

La prima pietra film stasera in tv: trama

È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside (Corrado Guzzanti), la maestra (Lucia Mascino), il bidello e sua moglie (Valerio Aprea e Iaia Forte) e naturalmente la mamma del bambino, insieme a sua suocera (Kasia Smutniak e Serra Yılmaz). Una commedia corale in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un “piccolo” problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere nonostante l’imprevisto sopraggiunto?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La prima pietra recensione

Il film è un adattamento di una piece di teatro che presenta un inizio poco fluido e troppo legato all’impostazione teatrale, come dimostra la lunga e inutile prefazione iniziale recitata dalla voce fuori campo di Francesco Pannofino. Per fortuna con il procedere della storia la sceneggiatura diventa interessante e la trama coinvolgente. Corrado Guzzanti e Lucia Mascino sono un’ottima coppia comica e Kasia Smutniak che interpreta bene la parte della mamma di Samir, musulmana di seconda generazione nata e cresciuta in Italia, regala una buona performance. Ma i personaggi più strutturati e credibili sono quelli della nonna mussulmana interpretata da una bravissima Serra Yilmaz e quella del custode Isidoro Marcello perfettamente interpretato da Valerio Aprea. Nel complesso dunque il film è una bella commedia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La prima pietra film stasera in tv: curiosità

Nello stesso anno del film La prima pietra, l’attrice Kasia Smutniak ha anche partecipato ad altre due pellicole: Loro (di Paolo Sorrentino) e La profezia dell’armadillo (di Emanuele Scaringi).

Rolando Ravello con questo film è alla sua terza regia dopo l’esordio Tutti contro tutti (2013) sulla problematica dell’occupazione abusiva delle abitazioni e Ti ricordi di me? (2014) adattamento della commedia teatrale di Massimiliano Bruno.

Corrado Guzzanti e Lucia Mascino hanno recitato insieme anche

La prima pietra streaming

La prima pietra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La prima pietra film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili