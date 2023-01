Wonder Woman 1984 film stasera in tv 15 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Wonder Woman 1984 è il film stasera in tv domenica 15 gennaio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Wonder Woman 1984 film stasera in tv: cast

La regia è di Patty Jenkins. Il cast è composto da Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Gabriella Wilde, Kristoffer Polaha, Ravi Patel.

Wonder Woman 1984 film stasera in tv: trama

La storia è ambientata nel 1984. Diana Prince ora vive tra i mortali, mantenendo un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. La comparsa di due nuovi nemici, Max Lord e Cheetah, cambierà le carte in tavola. Wonder Woman si troverà costretta a uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano.

Wonder Woman film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il sequel di Wonder Woman. Gal Gadot indossa inoltre i panni della super eroina anche in Justice League, parte dell’universo condiviso della DC.

Wonder Woman streaming

Wonder Woman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Wonder Woman film stasera in tv: trailer

