Sanremo Giovani 2020 Finale: concorrenti, giuria, ospiti

SANREMO GIOVANI 2020 FINALE. Stasera in tv giovedì 19 dicembre 2019 va in onda in prima serata su Rai 1 la Finale del concorso canoro Sanremo Giovani condotto da Amadeus. DOVE VEDERE LA SERATA IN TV E STREAMING

Sanremo Giovani 2020 Finale: anticipazioni

Si sfideranno in 10, ma solo 5 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 70 edizione del Festival di Sanremo. A questi 5 selezionati si aggiungeranno poi 2 dei vincitori di Area Sanremo – selezionati dalla Commissione Musicale – e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia. Il Festival di Sanremo targato Amadeus si prepara così a compiere il suo primo passo ufficiale.

Sanremo Giovani 2020 Finale: giuria

Sanremo Giovani 2020 definirà gli 8 protagonisti della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 e darà anche un primo assaggio sulle cinque serate televisive attese a febbraio. Sarà proprio Amadeus a condurre la trasmssione, insieme a una super giuria formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio, compagine chiamata con i suoi voti a contribuire all’esito finale. Il voto dei super giurati si sommerà infatti a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e al Televoto.

Sanremo Giovani 2020 Finale: concorrenti

Avincola con Un Rider

Eugenio in via di Gioia con Tsunami

Jefeo con Un Due Tre Stella

Réclame con Il Viaggio Di Ritorno

Shari con Stella

Fadi con Due Noi

Fasma con Per Sentirmi Vivo

Leo Gassmann con Va Bene Così

Marco Sentieri con Billy Blu

Thomas con Ne 80

Sanremo Giovani 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Sanremo Giovani 2020: link utili