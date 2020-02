Sanremo 2020 guida completa del Festival: serate, canzoni, ospiti, artisti

SANREMO 2020 GUIDA. Il 70° Festival della Canzone Italiana si terrà allo storico Teatro Ariston dal 4 al 8 febbraio 2020. Sono tante le novità di questa nuova edizione della kermesse musicale, a partire dai conduttori, fino alla gara vera e propria. Vediamo in dettaglio di seguito tutto quello che c’è da sapere con la nostra guida. TUTTE LE NEWS SU #SANREMO

Sanremo 2020 guida: quando inizia, date e location

Quando inizia il festival di sanremo 2020? Il 70° Festival della Canzone Italiana si terrà nelle giornate di: martedì 4 febbraio (serata inaugurale), mercoledì 5 febbraio, giovedì 6 febbraio, venerdì 7 febbraio e la finale di sabato 8 febbraio 2019. La location è come sempre il Teatro Ariston della cittadina ligure, storica location della kermesse.

Festival di Sanremo 2020: conduttori

Esordisce come presentatore e come direttore artistico Amadeus, che sarà accompagnato sul palco dell’Ariston da diverse co-conduttrici: Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Elisabetta Gregoraci.

Festival di Sanremo 2020: la gara e meccanismo

Saranno 24 i concorrenti, tra cantanti singoli e gruppi, che parteciperanno alla gara del Festival di Sanremo 2020. Si contenderanno il titolo le Nuove Proposte: Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Tecla Insolia. SCOPRI I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI

Festival di Sanremo 2020: le serate

I Campioni in gara parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno 12 nella prima serata (4 febbraio) del Festival e i restanti 12 nella seconda serata (5 febbraio). Nelle

due successive (6 e 7 febbraio) i Campioni (in gruppi di 12 a serata) interpreteranno, di nuovo, i propri brani. Nella quarta serata (8 febbraio) i 24 artisti reinterpreteranno le proprie canzoni in gara, eventualmente in versione rivisitata o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite. Nella serata finale (9 febbraio) Dopo aver riascoltato tutte e 24 le canzoni in gara, scopriremo il brano vincitore della 69° edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2020 Big: concorrenti e canzoni

Festival di Sanremo 2020: duetti

Festival di Sanremo 2020 in tv e radio

Festival di Sanremo 2020: come si vota

In base dalle diverse serate, verranno chiamati a votare tre giurie e il pubblico attraverso il televoto: la Giuria della Sala Stampa, Giuria degli Esperti, la Giuria Demoscopica e il pubblico da casa con il televoto. Per tutte le info sulle percentuali delle varie votazioni e per il regolamento consultare il nostro articolo come si vota.

Sanremo 2020: link utili

Festival di Sanremo 2020: le cinque serate e scaletta

SANREMO 2020: SCALETTA SERATA PER SERATA leggi l'articolo

Sanremo 2020 PrimaFestival e DopoFestival

Il Dopo Festival 2020, in diretta dal Teatro del Casinò, renderà omaggio alle stelle della musica e alle canzoni dell’Ariston. A trasportarci in questo mondo ci sarà che insieme a . Una band musicale accoglierà gli artisti protagonisti del Festival.

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.