NATALE 2019 FILM IN TV PROGRAMMAZIONE. Le festività natalizie si stanno avvicinando sempre di più e non c’è niente di meglio che mettersi sul divano in coppia, con gli amici, con la famiglia e perchè no anche da soli a guardare un bel film.

Il tutto ovviamente accompagnato con una ottima cioccolata calda, copertona e tanti pop corn. Ecco di seguito la programmazione televisiva dei film durante le feste di Natale 2019 tra film Disney, di avventura e tanto altro. ATTENZIONE: l’articolo verrà aggiornato man mano le emittenti televisive rilasceranno la programmazione. SCOPRI TUTTO SUL #NATALE

Natale 2019: film in tv durante le feste, programmazione

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Ognuno è perfetto Rai 1 prima serata trama

Rai 1 prima serata Alla ricerca di Nemo Rai 3 prima serata trama

Rai 3 prima serata Il GGG Il Grande Gigante Gentile Canale 5 prima serata trama

Canale 5 prima serata Alessandra Amoroso 10 anni insieme Italia 1 prima serata info

Italia 1 prima serata A Christmas Kiss Italia 1 seconda serata trama

Italia 1 seconda serata Non ci resta che piangere Rete 4 prima serata trama

Rete 4 prima serata Polvere di stelle Rete 4 seconda serata trama

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco Rai 1 prima serata info

Rai 1 prima serata Alla ricerca di Dory Rai 2 prima serata trama

Rai 2 prima serata Appena in tempo per Natale Rai 2 seconda serata trama

Rai 2 seconda serata Pinocchio Rai 3 seconda serata trama

Rai 3 seconda serata Concerto di Natale in Vaticano Canale 5 prima serata info

Canale 5 prima serata Una poltrona per due Italia 1 prima serata trama

Italia 1 prima serata Sette spose per sette fratelli Rete 4 prima serata trama

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE

La Bella e la Bestia Rai 1 prima serata trama

Rai 1 prima serata La Bella e la Bestia – Un magico Natale Rai 1 seconda serata trama

Rai 1 seconda serata Buddy il pastore del Natale Rai 2 seconda serata trama

Rai 2 seconda serata Gatta Cenerentola Rai 3 seconda serata trama

Rai 3 seconda serata Il peggior Natale della mia vita Canale 5 prima serata trama

Canale 5 prima serata Michael Buble’s Christmas in Hollywood Canale 5 seconda serata trama

Canale 5 seconda serata Up & Down – Una favola normale Italia 1 prima serata trama

Italia 1 prima serata Lo Schiaccianoci 3D Italia 1 seconda serata trama

Italia 1 seconda serata Via col vento Rete 4 prima serata trama

Rete 4 prima serata Innamorarsi Rete 4 seconda serata trama

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

Cenerentola Rai 1 prima serata trama

Rai 1 prima serata Ratatouille Rai 2 prima serata trama

Rai 2 prima serata Il Natale che ho sempre desiderato Rai 2 seconda serata trama

Rai 2 seconda serata La soffiatrice di vetro Rai 3 prima serata trama

Rai 3 prima serata Per amor vostro Rai 3 seconda serata trama

Rai 3 seconda serata All Together Now Canale 5 prima serata

Canale 5 prima serata Allegiant Italia 1 prima serata trama

Italia 1 prima serata Midnight special – Fuga nella notte Italia 1 seconda serata trama

Italia 1 seconda serata Non è Natale senza panettone Rete 4 prima serata trama

Rete 4 prima serata Vacanze in America Rete 4 seconda serata trama

