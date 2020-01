Achille Lauro Me Ne Frego testo canzone Sanremo 2020

ACHILLE LAURO ME NE FREGO TESTO SANREMO 2020. Il cantante rap e trapper è in gara al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano Me Ne Frego.

Achille Lauro Me Ne Frego Sanremo 2020: autori

Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, è al suo secondo Festival come concorrente dopo aver conquistato tutti con la sua Rolls Royce l'anno scorso. Oltre alla sua carriera musicale, il rapper ha partecipato all'edizione 2017 di Pechino Express arrivando terzo. Achille Lauro salirà sul palco dell'Ariston con la canzone Me Ne Frego, scritta dallo stesso artista insieme a D. Dezi, D. Mungai, M. Ciceroni e E. Manozzi.

Achille Lauro Me Ne Frego Sanremo 2020: audio e video

Achille Lauro Me Ne Frego testo canzone Sanremo 2020

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70.

