SANREMO 2020 DOPOFESTIVAL E PRIMAFESTIVAL. La kermesse sanremese è l’evento più atteso della televisione italiana. Insieme alle cinque serate condotte da Amadeus, arrivano anche DopoFestival e PrimaFestival. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2020 DopoFestival: orari e ospiti de L’Altro Festival

In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo torna il DopoFestival Rai 1, dopo la kermesse dell’Ariston. Il titolo quest’anno è L’Altro Festival e sarà condotto da Nicola Savino tutte le sere del Festival al termine della diretta di Rai 1. Savino affronta i temi caldi della serata insieme a un parterre di addetti ai lavori e non, capitanati da Tommaso Labate e Fiamma Sanò. Accanto a loro la cantante Myss Keta. Nel cast anche Valerio Lundini con le sue interviste improbabili, Enzo Savastano, alfiere della scena neomelodica, la resident band Vazzanikki, orchestrata dal maestro Vittorio Cosma, i Gemelli di Guidonia, trio vocale di culto di Viva RaiPlay! con i loro medley acrobatici, Eddy Anselmi, enciclopedia vivente del Festival.

Sanremo 2020 PrimaFestival

Anche quest’anno torna il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 70° edizione del Festival di Sanremo.Tutti i giorni subito dopo il Tg1 delle ore 20, il PrimaFestival andrà in onda rigorosamente in diretta dal Glass Box davanti al Teatro Ariston. Per la conduzione, quest’anno è stato scelto un trio: la Dj e conduttrice Ema Stokholma, affiancata da una delle coppie televisive più brillanti e apprezzate: Gigi e Ross che, durante le prove, andranno a curiosare dietro il palco dell’Ariston per raccontare il clima sanremese con interviste a caldo, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara. Non mancherà il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete. Il tutto per far vivere appieno il più grande evento televisivo musicale dell’anno.

Sanremo 2020 DopoFestival streaming: dove vedere la diretta

Si potrà seguire Sanremo 2020 DopoFestival streaming così come il PrimaFestival sia in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull'app ufficiale della RaiPaly. Si potrà così seguire i vari appuntamenti anche da smartphone, tablet e pc.