Bugo E Invece Sì testo canzone Sanremo 2021

BUGO E INVECE SI TESTO SANREMO 2021. Il cantante è in gara al 71° Festival della Canzone Italiana con il brano E Invece Sì. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bugo E Invece Sì Sanremo 2021: autori

Bugo, al secolo Cristian Bugatti, è al suo secondo Festival come concorrente. Il cantate ha partecipato lo scorso anno nel 2019 con il brano Sincero insieme a Morgan. I due sono stati squalificati dopo diversi litigi che hanno visto il culmine sul palcoscenico durante l’esibizione, tanto che Bugo ha lasciato il palco. Bugo salirà sul palco dell’Ariston con la canzone E Invece Sì, scritta da Bugo, S. Bertolotti e A. Bonomo. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2021

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bugo E Invece Sì Sanremo 2021: audio e video

IN ARRIVO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bugo E Invece Sì Sanremo 2021: testo

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo 2021 segui le pagine Facebook:

Sanremo 2021 News Festival vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo 2021: link utili