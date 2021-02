SANREMO 20210 TESTI. Dal 2 al 6 marzo si terrà il 71° Festival della Canzone Italiana, la competizione canora più attesa dell’anno che vedrà alla conduzione Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2021 testi di tutte le canzoni dei Big e Nuove Proposte al Festival

In gara sono stati selezionati 26 Big e 8 Nuove Proposte (selezionati durante le serate di Sanremo Giovani a dicembre). Gli artisti si sfideranno quindi nelle canoniche cinque serate di Sanremo 2021, tra cui una dedicata ai duetti in cui i Big proporranno il brano sanremese in una diversa versione con ospite. Di seguito ecco i titoli di tutte le canzoni in gara nella kermesse e i rispettivi link al testo.

Sanremo 2021 testi di tutte le canzoni dei Campioni in gara al Festival

Aiello – Ora testo e video

Annalisa – Dieci testo e video

Arisa – Potevi fare di più testo e video

Bugo – E invece sì testo e video

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima testo e video

Coma_Cose – Fiamme negli occhi testo e video

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti testo e video

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera testo e video

Fasma – Parlami testo e video

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome testo e video

Francesco Renga – Quando trovo te testo e video

Fulminacci – Santa Marinella testo e video

Gaia – Cuore amaro testo e video

Ghemon – Momento perfetto testo e video

Gio Evan – Arnica testo e video

Irama – La genesi del tuo colore testo e video

La Rappresentante di Lista – Amare testo e video

Lo Stato Sociale – Combat Pop testo e video

Madame – Voce testo e video

Malika Ayane – Ti piaci così testo e video

Maneskin – Zitti e buoni testo e video

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista testo e video

Noemi – Glicine testo e video

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato testo e video

Random – Torno a te testo e video

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) testo e video

Sanremo 2021 le canzoni delle Nuove Proposte

Avincola – Goal!

Davide – Shorty Regina

Dellai – Io sono Luca

Elena – Faggi Che ne so

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Wrongonyou – Lezioni di volo

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Sanremo 2021: link utili