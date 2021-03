Ermal Meta Un Milione Di Cose Da Dirti testo canzone Sanremo 2021

ERMAL META TESTO SANREMO 2021. Il cantante è in gara al 71° Festival della Canzone Italiana con il brano Un Milione Di Cose Da Dirti. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Ermal Meta Un Milione Di Cose Da Dirti Sanremo 2021: autori

Ermal Meta è al suo quinto Festival come concorrente. Il cantate ha partecipato dapprima due volte nelle Nuove Proposte, prima con il gruppo Ameba 4 (nel 2006 e nel 2010), poi come solista nel 2016 con il brano Odio le favole. Ha poi partecipato nella categoria Big nel 2017 con Vietato Morire e nel 2018 ha vinto con Non mi avete fatto niente in coppia con Fabrizio Moro. Ermal Meta salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Un Milione Di Cose Da Dirti, scritta da E. Meta e R. Cardelli. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2021

Ermal Meta Un Milione Di Cose Da Dirti Sanremo 2021: audio e video

Ermal Meta Un Milione Di Cose Da Dirti Sanremo 2021: testo

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Il tuo viaggio io, la mia stazione tu

E scoprire che volersi bene

È più difficile che amarsi un po’ di più

È la mia mano che stringi, niente paura

E se non riesco ad alzarti starò con te per terra

Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

Ce li faremo bastare

Ce li faremo bastare

Con le mani nel fango per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ho un milione di cose da dirti

Solo un milione di cose da dirti

Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

E senza dirlo a nessuno

Impareremo a volare

Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Cuore a sonagli io

Occhi a fanale tu

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

