Francesco Renga Quando Trovo Te testo canzone Sanremo 2021

FRANCESCO RENGA TESTO SANREMO 2021. Il cantante è in gara al 71° Festival della Canzone Italiana con il brano Quando Trovo Te. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Francesco Renga Quando Trovo Te Sanremo 2021: autori

Francesco Renga un vero veterano del Festival, infatti è all’ottava partecipazione alla kermesse. Il cantate ha partecipato prima tra i Giovani insieme alla band Timoria, poi come solista nella Nuove Proposte nel 2001 e tra i Campioni nel 2002, nel 2005 quando ha vinto con il brano Angelo, nel 2009, 2012, nel 2014, e nel 2019. Francesco Renga salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Quando Trovo Te, scritta da F. Renga, R. Casalino e D. Faini. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2021

Francesco Renga Quando Trovo Te Sanremo 2021: audio e video

Francesco Renga Quando Trovo Te Sanremo 2021: testo

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore.

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani

Il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale

Mi portano da te

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Solo quando trovo

Trovo te.

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

