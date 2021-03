Irama La Genesi Del Tuo Colore testo canzone Sanremo 2021

IRAMA TESTO SANREMO 2021. Il cantante è in gara al 71° Festival della Canzone Italiana con il brano La Genesi Del Tuo Colore. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Irama La Genesi Del Tuo Colore Sanremo 2021: autori

Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, è al suo terzo Festival come concorrente. Il cantate ha partecipato prima nella categoria Nuove Proposte con il brano Cosa resterà, poi nel 2019 tra i Campioni con La ragazza con il cuore di latta. Irama salirà sul palco dell’Ariston con la canzone La Genesi Del Tuo Colore, scritta da Irama, G. Nenna e D. Faini. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2021

Irama La Genesi Del Tuo Colore Sanremo 2021: audio e video

Irama La Genesi Del Tuo Colore Sanremo 2021: testo

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

