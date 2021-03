Madame Voce testo canzone Sanremo 2021

MADAME TESTO SANREMO 2021. La cantante è in gara al 71° Festival della Canzone Italiana con il brano Voce. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Madame Voce Sanremo 2021: autori

Madame, al secolo Francesca Calearo, è al suo primo Festival come concorrente. Madame salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Voce, scritta da Madame, D. Faini e E. Botta. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2021

Madame Voce Sanremo 2021: audio e video

Madame Voce Sanremo 2021: testo

Mi ricordo di te

Ricordo i mille giri sulle giostre su di te

Ho fatto un’altra canzone

Mi ricorda chi sono

Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore

Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò

L’ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l’unica cosa più viva di me

Voglio che viva a cent’anni da me

Fumo per sbarazzarmi di lei

Ma torna da me

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca

Adesso che non ci sono più

Adesso che ridono di me

Adesso che non ci sei più

Non so se

Ti ricordi di me

Quanto bello abbracciarti

Che mi mancavi tanto

Sarà bello abbracciarti

Dirti mi sei mancata

In un bosco di me

C’è un rumore incessante

E lo faccio da parte

Tu sei la mia voce

Mi ricordo di te

Mi vedevano ridere sola

Ma eri te

Ho baciato un foglio bianco

E la forma delle mie labbra

Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai e se

Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò

L’ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l’unica cosa più viva di me

Voglio che viva a cent’anni da me

Perché in giro mi chiedon di me

E mi chiedo di te anch’io

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca

Adesso che non ci sono più

Adesso che ridono di me

Adesso che non ci sei più

Non so se

Ti ricordi di me

Quanto bello abbracciarti

Per sentirti un po’ a casa

Sarà bello abbracciarti

Dirti mi sei mancata

In un bosco di me

C’è un rumore incessante

E lo faccio da parte

Tu sei la mia voce

Baby ne ho fatte

Baby ne ho fatta di strada

Baby ti ho cercato in ogni dove

Nelle corde di gente che non conosco

Ma infondo bastava guardarsi dentro più che attorno

Sei sempre stata in me e non me ne rendevo conto

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca

Adesso che non ci sono più

Adesso che ridono di me

Adesso che non ci sei più

Io so che

Ti ricordi di me

Perché è bello abbracciarmi

Per sentirti un po’ a casa

Ti ricordi le notti

Che urlavamo per strada

Ma nel bosco di me

Ora siamo tornate

E per sempre sarà

Che tu sei la mia voce

E noi siamo tornate

E per sempre sarà

Sì per sempre sarà

Che tu sei la mia voce

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

