Sanremo 2021 prima serata riassunto tra Fiorello, Ibra e le esibizioni dei Big

SANREMO 2021 PRIMA SERATA RIASSUNTO. Il 71° Festival della Canzone Italiana è iniziato in modo ufficiale con la prima puntata di martedì 2 marzo, condotto dal direttore artistico Amadeus. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella prima serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO2021

Sanremo 2019 prima serata riassunto: l’apertura di Fiorello

La prima serata del Festival è iniziata con la maestosa scenografia che ha fatto da cornice all’ingresso del conduttore Amadeus. Poi è entrato sul palco dell’Ariston Fiorello con una sua esibizione semiseria vestito da un mantello di fiori. Per tutta la serata Fiorello ha affiancato Amadeus come lo scorso anno intrattenendo il pubblico a casa con divertenti battute a raffica con il suo solito modo goliardico.

Sanremo 2021 prima serata riassunto: le Nuove Proposte

Quindi Amadeus ha dato il via al 71° Festival della Canzone Italiana con la gara delle Nuove Proposte. Si sono esibiti i primi 4 Giovani: Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano. Le votazioni sono state effettuate attraverso la modalità mista di Televoto 34% + Sala Stampa 33% + Giuria Demoscopica 33%. Le due Nuove Proposte che sono passate alla Semifinale sono Gaudiano e Folcast, mentre sono eliminati Avincola ed Elena Faggi.

Sanremo 2020 prima serata riassunto: la gara dei Big

La serata inaugurale del 71° Festival di Sanremo ha visto 13 artisti della Sezione Campioni eseguire per la prima volta la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni sono avvenute con la giuria Demoscopica. Ecco di seguito l’ordine di esibizione dei Big. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE SERATE

Sanremo 2020 prima serata riassunto: esibizioni dei Big

Sanremo 2021 prima serata riassunto: ospiti

La prima serata di martedì il Festival è partita decisamente col botto e alcuni super ospiti. Innanzitutto la co-conduttrice Matilda De Angelis, star della serie tv The Undoing, ha dimostrato grande scioltezza e talento sul palco nonostante la sua giovane età. Non sono mancati per tutta la serata i siparietti comici tra Amadeus e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Achille Lauro, ospite fisso, ha regalato un’esibizione da brivido piena di elementi sorprendenti e commoventi. Anche Loredana Bertè ha smosso gli animi con un super medley rock delle sue canzoni più celebri, per poi presentare in anteprima il nuovo singolo Figlia di… Infine sul palco anche l’infermiera simbolo della lotta al covid che commosse tutti con il suo selfie con i segni della mascherina dopo ore di turno in ospedale.

Sanremo 2021 prima serata riassunto: classifica

La classifica della giuria demoscopica per la 1^ serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2021 pic.twitter.com/yPwfz0K2N8 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 3, 2021

